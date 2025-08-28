Muğla Datça'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı

Muğla Datça'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, alkol ve tütün satışında bulundukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

İskele Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, bidon, şişe ve termoslarda alkol ile üretimde kullanılan test kitleri bulundu.

Bir markete düzenlenen baskında ise farklı markalarda elektronik sigara çeşitleri, tütünler ve purolar ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.