Muğla Datça'da Dünya Oyun Oynama Günü Kutlandı
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen etkinlikle Dünya Oyun Oynama Günü kutlandı. Kabaklarlı İlkokulu'nda gerçekleşen etkinliğe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve gelişimlerine katkı sağlamak amaçlandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, "Dünya Oyun Oynama Günü", etkinlikle kutlandı.
Kabaklarlı İlkokulunda düzenlenen kutlamaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seher Şahin Akbay, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Erdoğan Başer ve Tuğrul Kaval ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kabaklarlı İlkokulu Müdürü Nail Sayar konuşmasında, açık havanın ve oyun oynamanın çocukların yeteneklerini keşfetmelerinde, fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanmasında önemli olduğunu söyledi.
Sayar, etkinliğin, eğitimciler, aileler ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.
Müzik eşliğinde önce ısınma hareketleri yapan öğrenciler, daha sonra okulun bahçesinde hazırlanan oyun alanlarında oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.
Protokol üyeleri de oyunlara eşlik etti.