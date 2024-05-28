Muğla Datça'da Dünya Oyun Oynama Günü Kutlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Dünya Oyun Oynama Günü", etkinlikle kutlandı.

Kabaklarlı İlkokulunda düzenlenen kutlamaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seher Şahin Akbay, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Erdoğan Başer ve Tuğrul Kaval ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kabaklarlı İlkokulu Müdürü Nail Sayar konuşmasında, açık havanın ve oyun oynamanın çocukların yeteneklerini keşfetmelerinde, fiziksel, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlanmasında önemli olduğunu söyledi.

Sayar, etkinliğin, eğitimciler, aileler ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Müzik eşliğinde önce ısınma hareketleri yapan öğrenciler, daha sonra okulun bahçesinde hazırlanan oyun alanlarında oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Protokol üyeleri de oyunlara eşlik etti.