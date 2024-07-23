Muğla Datça'da Badem Hasadı Erken Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda bulunan 250 bin ağaçta badem hasadına havalar sıcak gittiği için erken başlandı.

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üreticiyi çok zorladığını dile getirdi.

Yaklaşık 40 derece sıcakta çalışmanın kolay olmadığını ifade eden Usul, işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını kaydetti.

Sındı Mahallesi'nde badem yetiştiriciliği yapan İbrahim Ohan bu yılki rekolteden memnun olduklarını söyledi.

Bu sene badem hasadına bir hafta erken başladıklarını belirten Ohan, "Havalar çok sıcak olduğu için saat 5'te kalkıp tarlaya geliyoruz. 9-10'a kadar badem topluyoruz. Ailece bu işi yapıyoruz." diye konuştu.