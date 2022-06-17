Muğla'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı Muğla'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 65 hacı adayı dualarla uğurlandı. Muğla'da, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 65 hacı adayı dualarla uğurlandı. Müftülükteki törenin ardından hacı adayları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. Uğurlama sırasında bazı hacı adayları ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yaptığı açıklamada, iki yıl aradan sonra hacca gitmenin son derece önemli olduğunu ifade etti. Törene, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Osman Toprakçı da katıldı. AA / Durmuş Genç - Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Adnan Menderes Havalimanı İzmir Muğla Güncel Haberler

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