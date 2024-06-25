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Muğla'dan Gazze'ye 20 Bin 848 Kavanoz Bal Yardımı

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Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından toplanan 20 bin 848 kavanoz bal, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye gönderildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin mağdur insanların umudu haline geldiğini belirtti.

Muğla'da toplanan 20 bin 848 kavanoz bal, Kızılay aracılığıyla Gazze'ye doğru yola çıkarıldı.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğince (MAYBİR) yürütülen çalışma kapsamında Gazze'de İsrail'in zulmü altında yaşayan Filistinliler için 20 bin 848 kavanoz bal hazırlandı. Türk Kızılayına bağışlanan ballar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanına gönderildi.

MAYBİR önünde düzenlenen törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğlalı arıcıların yaşanan soykırıma duyarsız kalmadığını söyledi.

İnsanlığın gösterdiği tepkilerle yaşanan zulmün biteceğine inandığını belirten Akbıyık, " Türkiye, tüm dünyada mağdur insanların ümidi haline geldi. Gönül coğrafyamızda her yönüyle millet olarak varız. Bu hak ve batılın savaşında hak kazanacaktır. Allah'ın izniyle bu zulüm de bitecektir." dedi.

MAYBİR Başkanı Vali Türk ise Gazze'de yaşanan insanlık dramından etkilenen savaş mağdurlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Programda, Muğla Müftüsü Yaşar Çapcı, dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan mazlumlar için dua etti.

Programa, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile arıcılar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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