Muğla'dan depremzedelere destekler sürüyor

Muğla'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına destekler devam ediyor.

Muğla'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına destekler devam ediyor.

Bodrum ilçesinde yardım malzemeleri, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür ve Bodrum Gençlik merkezlerinde toplanıyor.

Kaymakamlık ve Bodrum Belediyesi koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan yardımlar, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor. Çalışmalara Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkili ve personelinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de katkı sağlıyor.

Bodrum Gençlik Merkezi'nde toplanan kıyafetler gönüllülerce ayrıştırılıp reyonlara ayrılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor. İlçeye getirilen depremzede çocuklar, otellerde gönüllü berberler tarafından tıraş ediliyor.

Bir kent sakini de üzerinde deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin yazılı olduğu dövizi üzerine asarak trafik ışıklarında duran sürücülerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Bodrum'dan 124 kamyon ve tır yardım gönderildi

Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, bilgilendirme toplantısında, ilçeden deprem bölgesine çok miktarda yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Bölgede belediyeye ait yaşam ve sağlık ünitelerini kurduklarını belirten Akbaş, buralarda sağlık ve yemek hizmetleri verildiğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da bugün itibarıyla 20 bin 942 kişinin yardımda bulunduğunu, 10 ildeki noktalara bu yardımların ulaştırıldığını kaydetti.

Afet bölgelerinde de belediyeye ait birer irtibat personelinin görev yaptığını anlatan Yılmaz, "Bu vasıtayla tırlar doğru noktalara ulaştırıldı. Bodrum halkının herhangi bir tereddütü olmasın. Bölgeye yardımseverlerin desteğiyle 2005 ısıtıcı, 125 bin 431 koli gıda, 14 bin 622 paket bebek bezi, 637 çuval un, 4 bin 425 bebek maması, 19 bin 897 battaniye başta olmak üzere 34 kalem malzeme gönderdik. Bunları da tek tek kayıt altına aldık." diye konuştu.

İlçeden bölgeye şu ana kadar 124 kamyon ve tırın gönderildiği bildirildi.

Menteşe ve Marmaris

Muğla'nın merkezi ilçesi Menteşe'de, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyenin getirdiği yardım malzemeleri ayrıştırılıp kolilere konulduktan sonra tırlara yüklenerek, deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesine şimdiye kadar 540 tır yardım gönderildiği belirtildi. Bölgeye ayrıca kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 462 araç ve 2 bin 591 personel ile gönüllünün gittiği kaydedildi.

Marmaris'te ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanında yardımlar kabul edilmeye devam ediliyor.

SYD ekipleri, vatandaşlar, dernek ve kurumlardan gelen yardımları listeleyip tasnif yaptıktan sonra kamyonlarla Muğla Valiliğine teslim ediyor.

Kadınlar depremin yaralarını sarmak için dikiyor

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ile il genelindeki köy yaşam ve halk eğitimi merkezlerinde çalışan usta öğreticiler ve kursiyerler, afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermek için üretim yapıyor.

Olgunlaşma enstitüsünde 30 usta öğretici dikim atölyelerinde polar kumaştan battaniye, eşofman ve panço gibi giysiler dikiyor, depremzede çocuklar için örgü ve pelüş oyuncaklar üretiyor.

Atölyelerde hayırseverlerin, öğretmenlerin, usta öğreticilerin bağışlarıyla tedarik edilen malzemelerden mahalle sakini adınlar gönüllü olarak kışlık kıyafet dikiyor.