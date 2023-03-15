Muğla'dan deprem bölgesine gönderilen 140 bekçi törenle uğurlandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, çalışmalara destek olmak amacıyla 2 komiser yardımcısı ve 140 bekçiyi daha gönderdi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, çalışmalara destek olmak amacıyla 2 komiser yardımcısı ve 140 bekçiyi daha gönderdi.
Adıyaman'da asayiş olaylarının önlenmesi ve diğer konularda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen 2 komiser yardımcısı ve 140 çarşı ve mahalle bekçisi için Muğla Emniyet Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi.
Görevlendirilen ekipler, Emniyet Müdürlüğü önünden mesai arkadaşlarınca uğurlandı.
Kaynak: AA / Güncel