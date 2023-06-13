Muğla'dan 50 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden 50 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları için Fethiye'deki Çamköy Kapalı Pazar yerinde uğurlama programı düzenlendi. Programda okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden 50 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Fethiye'deki Çamköy Kapalı Pazar yerinde uğurlama programı düzenlendi. Programda okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Kamil Oktay, kutsal topraklara gidecek ilk kafilede Fethiye'den 40, Seydikemer'den ise 10 hacı adayının bulunduğunu söyledi.

Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adaylarına polis ekipleri de eşlik etti.

Hacı adayları otobüsle Dalaman Havalimanı'na hareket etti. Adaylar Dalaman'dan uçakla kutsal topraklara gidecek.