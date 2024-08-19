Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı, "Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarının da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" dedi.