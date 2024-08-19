Muğla'daki yangınlar kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Ula ve Yatağan'da dün çıkan yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Aydın Bozdoğan ve İzmir Menderes yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz sürüyor" dedi.

YATAĞAN'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede yeşil örtünün yerini gri küllere bıraktığı görüldü.

Fırat AKAY/MUĞLA,