Muğla'daki yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında alevlere 3 uçak ile 3 helikopter, 10 arazöz, orman işçileri ve itfaiye erleriyle müdahale edildi. Alevler 1,5 saatte 16.30 itibariyle kontrol altına alınırken 2 ev, 1 ahır ve 1 hektar orman zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,