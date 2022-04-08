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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.K. ve S.T'yi takibe aldı. Şüphelileri durdurarak arama yapan polisler, S.T'nin çocuğuna ait oyuncak motor içerisinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Durmuş Genç - Güncel

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