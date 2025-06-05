Muğla'daki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'daki Silahlı Saldırıda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişiyi yaralayan silahlı saldırıya ilişkin olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayın failleri farklı illerde yakalandı ve kullanılan tabanca ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta meydana gelen silahla yaralama olayının faillerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışma neticesinde olayın faili Adana'da, azmettiricisi Şanlıurfa'da, olayla bağlantılı 4 şüpheli de Muğla'da gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen olayın faili ve azmettiricisi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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