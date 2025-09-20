Haberler

Muğla'daki Orman Yangınlarında 2 Yangın Devam Ediyor

Muğla'daki Orman Yangınlarında 2 Yangın Devam Ediyor
Muğla'da meydana gelen 8 orman yangınından 6'sı söndürüldü. Devam eden yangınlarda ciddi müdahaleler sürerken, 230 ev boşaltıldı ve 612 vatandaş güvenli bölgelere alındı.

8 YANGINDAN 2'Sİ DEVAM EDİYOR

Muğla Valisi İdris Akbıyık, perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece meydana gelen 8 orman yangınından 6'sının söndürüldüğünü, Milas Kıyıkışlacık ile Köyceğiz'in Akköprü, Pınar ve Sazak mahallelerinde çıkan 2 yangının ise devam ettiğini açıkladı. Vali Akbıyık, özellikle Köyceğiz yangınının büyüklüğü nedeniyle karadan ve havadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü söyledi. Vali Akbıyık, "36 saattir can siparhane orman yangınını kontrol altına almak için büyük bir mücadele yapılmaktadır. Köyceğiz Akköprü yangınında 147 arazöz ve su tankeri, 123 araç, 20 iş makinası, 949 personel karadan; 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere 24 hava aracıyla da havadan müdahale edilmektedir" dedi.

230 EV BOŞALTILDI, 612 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlardan Sazak, Pınar, Akköprü ve Çayhisar mahallelerinin etkilendiğini belirten Akbıyık, "Bu mahallelerde 230 ev boşaltıldı, 612 vatandaşımız güvenli bölgelere alındı. Vatandaşlarımızın sahip olduğu bin 27 büyükbaş hayvan, 515 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere nakledildi" diye konuştu.

20 KİŞİ YANGINLARDAN ETKİLENDİ

Muğla'daki yangınlarda toplam 20 vatandaşın dumandan ve alevlerden etkilendiğini, bunlardan 19'unun ayakta tedavi edildiğini belirten Akbıyık, "1 orman personelimiz hafif yanık nedeniyle hastanede tedavi görmektedir. Hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ayrıca yangın sırasında 2 ahır, 2 depo yandı, 10 vatandaşımızın küçükbaş hayvanları telef oldu. Allah memleketimizi yangınlardan, kazalardan, belalardan korusun. Bugün dünden daha iyi bir durumdayız. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ederek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Çıkış nedeniyle ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
