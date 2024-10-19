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Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Muğla'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Turnalı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle genişlerken, ekiplerin sayısı artırıldı ve mücadele yoğunlaştı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale etti.

Gün boyu devam eden müdahale sonucu yangın kara ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği sarp arazide etkisini sürdürüyor.

Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına müdahale eden hava ve kara ekip sayısının artırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlarımızı alevlerden korumak için var gücümüzle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 8 uçak 16 helikopter, 91 arazöz ve su tankeri, 94 müdahale aracı, 28 iş makinesi, 1 deniz aracı, 623 personelimizle Menteşe'de meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan aralıksız müdahale ediyoruz."

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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