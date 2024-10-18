Muğla'daki Orman Yangınına 5 Helikopter Görevlendirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 5 helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.
MSB: 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında 5 helikopterin görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olması için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 5 helikopter görevlendirildi" denildi.