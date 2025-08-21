Muğla'daki Orman Yangını Yerleşim Alanlarına Yaklaşıyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına ilerlemesi tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ve vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katılıyor.
ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Gülgün AKYOKUŞ/MUĞLA,
