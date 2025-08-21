Muğla'daki Orman Yangını Yerleşim Alanlarına Yaklaşıyor

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına 6 uçak, 7 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor. Rüzgar nedeniyle geniş alana yayılan alevlerin, yerleşim yerine doğru ilerlemesi, bölgede tedirginliğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Gülgün AKYOKUŞ/MUĞLA,