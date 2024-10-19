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Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Dalaman'da meydana gelen orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

DALAMAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla Dalaman'da meydana gelen yangın, yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk andan bu yana yangının kontrol altına alınması için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve kalbi Yeşil Vatan aşkı ile atan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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