Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun ve anında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın bugün saat 18.00 sıralarında Kızıldağ mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı. Havadan ve karadan yapılan başarılı ve hızlı müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 10 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor