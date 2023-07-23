Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Soruşturma başlatıldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Fırat AKAY/MİLAS (Muğla), -