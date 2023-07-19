Muğla'da zirai alanda çıkan yangın, makilik ve ormanlık alana sıçradı. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'da zirai alanda çıkan, makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi başladı. Yangın bölgesinde yapılan yoğun müdahalenin ardından alevler söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.