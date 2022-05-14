Muğla'daki fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Haberler

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddialarına yönelik çalışma başlatmıştı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye ve Köyceğiz'de belirlenen 10 adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın kurtarılmıştı.

Öte yandan, operasyon kapsamında daha önce de 2 zanlı tutuklanmıştı.