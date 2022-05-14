Muğla'daki fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'daki fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'daki fuhuş operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlara fuhuş yaptırıldığı iddialarına yönelik çalışma başlatmıştı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye ve Köyceğiz'de belirlenen 10 adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, zorla fuhuş yaptırılan 22 kadın kurtarılmıştı.

Öte yandan, operasyon kapsamında daha önce de 2 zanlı tutuklanmıştı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Köyceğiz, Fethiye, Muğla, Sulh, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title