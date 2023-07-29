Muğla'daki büyük yangınların 2'nci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor

MUĞLA'da 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin 20 hektar alan yapılan çalışmalarla tekrar yeşeriyor. Muğla'da yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 75'i kızılçam ve 7'si karaçam olmak üzere 82 ton tohum serpildi. Bunun da yaklaşık 1 milyar 500 milyon adet çam tohumuna denk geldiği belirtildi.

Türkiye'de yakın tarihin en büyük orman yangınları, 2021 yılında yaşandı. 28 Temmuz 2021 günü Antalya Manavgat yangınıyla başlayan, ardından Adana ve Mersin Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında peş peşe çıkan orman yangınlarına 29 Temmuz 2021 günü Marmaris'te çıkan yangın eklendi. Aynı gün Bodrum Güvercinlik ve hemen ardından Köyceğiz yangınları çıktı. Yangınlar büyük alanlara yayıldı. Devam eden günlerde ise Milas Beyciler ve Muğla Kavaklıdere bölgesinde yangın çıktı. Yangınları söndürmek için orman teşkilatıyla birlikte tüm kurum kuruluşlar ile vatandaşlar seferber oldu. Çalışmalar günlerce sürdü. Can ve mal kayıpları yaşandı.

NAZİLLİ-KARACASU YANGINI: 3 Ağustos 2021 günü başladı ve 4 Ağustos günü kontrol altına alındı. Yangında 570 hektar orman yandı. Yanan alandaki ağaçlandırma çalışması tamamen bitirildi.