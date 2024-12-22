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Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu yaşanan kazada iki pilot, bir doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

(MUĞLA) – Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da dört kişinin ölümüne neden olan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin çarparak düştüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler neticesinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşmesinin ardından hastaneyi ziyaret etti.

Bugün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek için havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşmüş ve kazada iki pilot, bir doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından hastaneye gelen Bakan Memişoğlu, kaza alanında kaza kırım ekibi ile inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır"

Olaya ilişkin bilgi aktaran Bakan Memişoğlu, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren ambulans helikopterimiz sabah saat 10.07'de pilotlarımızın yönetiminde kalktıktan yaklaşık 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastanenin binasına çarparak maalesef düşmüştür. Kırıma uğrayan helikopterimizde görevli pilotlarımız Bayram Çiçek, Tamer Gönül, hekimimiz Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyenimiz Selçuk Soykan olay yerinde vefat etmişlerdir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler neticesinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Allah bizlere böyle acılar göstermesin. Bütün milletimizin başı sağ olsun.

"Adli süreçleri başsavcımızın gözetiminde devam ediyor"

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Aydın ve Antalya'ya gönderileceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cenazelerimizin adli süreçleri başsavcımızın gözetiminde devam ediyor. İnşallah birkaç saat sonra cenazelerimiz, cenaze sahiplerine teslim edeceğiz."

Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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