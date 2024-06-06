Üye Girişi
Haberler

Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm zirai alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde bulunan zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 5 dönüm zirai alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Menteşe Muğla Çevre Acil Durum Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı

 İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız

İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız

 Adım adım F-16'ya! ABD duyurdu: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı

Adım adım F-16'ya! ABD duyurdu: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title