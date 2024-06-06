Muğla'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm zirai alan zarar gördü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yaraş Mahallesi Soda mevkisinde bulunan zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm zirai alan zarar gördü.