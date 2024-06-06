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Muğla'da Zirai Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla-Denizli kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde bulunan polis kontrol ve uygulama noktası yakınındaki buğday tarlasında çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm buğday zarar gördü.

Muğla'da zirai alanda çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Muğla- Denizli kara yolu Yeniköy Mahallesi'nde bulunan polis kontrol ve uygulama noktası yakınındaki buğday tarlasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet müdürlüğüne ait TOMA yönlendirildi.

Çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar ve uygulama noktasındaki polis ekipleri hortumlarla yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre durduruldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, kara yolunda da ulaşım kontrollü şekilde yeniden başladı.

Yangında yaklaşık 5 dönüm buğday zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Yeniköy Denizli Muğla İtfaiye Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

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