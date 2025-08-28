Muğla'da Ziraat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Güllük Mahallesi ziraat alanında çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazöz ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.