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Muğla'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Menteşe- Ula kara yolu Gülağzı mevkisinde Ali K. idaresindeki 48 NS 627 plakalı otomobil, ışıkta bekleyen aynı istikametteki Pınar S'nin kullandığı 06 BSP 607 plakalı otomobil ve Hakan K. yönetimindeki 06 KPA 35 plakalı otomobile çaptı.

Kazada, sürücü Ali K. ile aynı otomobilde bulunan Sevilay K. olay yerinde hayatını kaybetti. Ufuk K, Umut Yaren K, Pınar S. ve Şebnem Y. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ufuk K. ile Umut Yaren K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Muğla-Antalya kara yolunda bir süre uzun araç kuyruğu oluştu, ulaşım kontrollü sağlandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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