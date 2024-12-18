Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir araçta yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisinde temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.