Üye Girişi
Haberler
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret
Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları, Ankara'ya iniş yaptı
Türk ordusunun gücüne güç katacak
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması

Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, bir araçta yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi mevkisinde temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yol temizleme kamyonuna, arkadan gelen ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 3 araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada yaralanan 3 sürücü ile otomobillerdeki 4 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

"Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar
img

Hadise'nin "Hiç sevmiyorum" dediği şarkıcı ortaya çıktı
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
Takımın yıldızı Eyüpspor maçında oynayacak
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi
SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 18-19 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara CANLI izle! 18 Aralık Annem Ankara 5. bölüm Kanal D HD Canlı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Aralık Ödemiş, Menemen, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 175. bölüm tek parça full HD izleme linki! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık günün maçları nereden izlenir? Kuruluş Osman 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taha Akgül kimdir, kaç yaşında? Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kariyeri! 19 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 19 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Erzurumspor-Sakaryaspor maçı CANLI, HD izle! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI | Asgari ücret üçüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.