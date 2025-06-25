Muğla'da Zeytinyağı Tadım Eğitimi Düzenlendi

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Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ve Zeytindostu Derneği iş birliğiyle Muğla'da düzenlenen 'Zeytinyağı Tadım Eğitimi'nde katılımcılara zeytinyağının duyusal analizi hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi. Eğitim, zeytinyağının kalitesi ve sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine odaklandı.

Muğla'da, Türkiye'nin farklı illerinden Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri ile Zeytindostu Derneği iş birliğiyle "Zeytinyağı Tadım Eğitimi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Duyusal Analiz Laboratuvarı Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara, zeytinyağının duyusal analizi hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde profesyonel tadım teknikleri, meyvemsi, acılık ve yakıcılık gibi olumlu özelliklerin değerlendirilmesi, ransitlik, küf, metalik tat gibi kusurların ayırt edilmesi gibi temel tadım kriterleri anlatıldı.

Eğitime katılan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi Dr. Sibel Eşmeli, yaptığı açıklamada, bu eğitimin kendileri için hem öğretici hem de son derece farkındalık artırıcı bir deneyim olduğunu söyledi.

Zeytinyağının yalnızca lezzet değil kalite ve sağlık açısından da değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gördüklerini belirten Eşmeli, tadım tekniklerinden kimyasal analizlere kadar birçok konuda bilgi edindiklerini ifade etti.

Eşmeli, özellikle günlük hayatta tüketilen zeytinyağının niteliğini doğru değerlendirmek açısından bu eğitimin çok kıymetli olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Muğla'nın verimli topraklarında yetişen zeytinlerden elde edilen zeytinyağının değerini hem ulusal hem uluslararası düzeyde artırmak istediklerini anlattı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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