Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü - Haberler

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Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde zeytinlik ve anızların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi Bozyaka mevkisindeki zeytinlik ve anız alanında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Kısa sürüde yayılan alevlere, Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Yangında, 58 zeytin, 5 armut, 3 badem ağacı zarar gördü.

Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın da söndürüldü. Burada da zeytin ağaçları zarar gördü.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Yatağan Muğla Güncel Haberler

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