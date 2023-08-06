Muğla'da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve aralarında çocukların da olduğu 6 göçmen, Sahil Güvenlik Botuna alınarak kurtarıldı. Karaya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA