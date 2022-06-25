Muğla'da Yunanistan unsurlarınca itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 104 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları TCSG-1 ve KB-4303 yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 4 can salı içerisindeki 104 düzensiz göçmeni kurtardı. Can salları içerisinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Sabri Kesen - Güncel Yunanistan Muğla Güncel Haberler

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