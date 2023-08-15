Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 35 düzensiz göçmen lastik bot içerisinden, 16 düzensiz göçmen ise fiber teknedeki kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki bir diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen fiber teknedeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 51 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA