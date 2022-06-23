Yunan unsurlarınca geri itilen 37 göçmen kurtarıldı İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ger itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ger itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran saat 07.10 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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