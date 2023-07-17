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Muğla'da Yunanistan tarafından geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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