Muğla'da yükümlüler okul temizliği yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kadın yükümlüler, kentteki okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülsen Arslan Konukcu önderliğinde Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce proje hazırlandı.

Proje kapsamında kadın yükümlüler, Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlk Okulunda temizlik yaptı.

Çalışmayla okul, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler için daha hijyenik ve düzenli hale getirildi.