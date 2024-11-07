Muğla'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, sürücünün yolcuları tahliye etmesiyle önlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Sakar Rampası mevkisinde Muğla'dan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.
Alev alan otobüs, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.