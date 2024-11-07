Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Muğla'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, sürücünün yolcuları tahliye etmesiyle önlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Sakar Rampası mevkisinde Muğla'dan Çanakkale'ye giden yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Alev alan otobüs, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bitti

 FED, faizde indirime gitti

FED, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat 'konser' kavgası

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Ebru Gündeş" kavgası
Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti

Doktor, muayeneye gelen genç kadını dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 8 Kasım 2024! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi puan durumu 7 Ekim Perşembe! Kopenhag Başakşehir maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! KOPENHAG BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Icardi sakatlandı mı (Galatasaray -Tottenham)? Galatasaray Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 8 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.