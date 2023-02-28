Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Muğla'da yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı. Muğla'da yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe'deki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yolculardan C.T'nin üzerinde bir miktar kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.