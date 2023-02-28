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Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'da yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

Muğla'da yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Menteşe'deki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, yolculardan C.T'nin üzerinde bir miktar kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler

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