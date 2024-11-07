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Muğla'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı

Muğla'da Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı
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Çanakkale'den Muğla'ya giden yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, otobüsün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olayda yaralanan veya ölen olmadı.

MUĞLA'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden 10 HF 275 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi. Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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