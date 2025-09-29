Haberler

Muğla'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın-Muğla karayolunda meydana gelen kazada, Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Aydın- Muğla karayolunda devrildi. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda meydana geldi. Milas-Bodrum Havalimanı'ndan aldığı yolcuları Menteşe'ye getiren İskender Aslan idaresindeki 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Aslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrilerek, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Aslan ve 4 yolcu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kilise alev alev yandı: Çok sayıda yaralı var
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili gündem yaratacak detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.