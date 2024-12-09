Muğla'da Yolcu Otobüsü Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı
Muğla'nın Ula ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.
İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.