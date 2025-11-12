Muğla'da Yolcu Minibüsü Şarampole Devrildi: 15 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu stabil.
Engin Ş. yönetimindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, Menteşe-Köyceğiz kara yolu Devrant mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 yolcu, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel