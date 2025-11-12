Haberler

Muğla'da Yolcu Minibüsü Şarampole Devrildi: 15 Yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi. Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan Engin Şaylan yönetimindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
