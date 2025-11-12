Muğla'da Yolcu Minibüsü Şarampole Devrildi: 15 Yaralı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 15 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi. Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan Engin Şaylan yönetimindeki 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.