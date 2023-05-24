MUĞLA'DA YOL ÇÖKTÜ

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle karayolunun 20 metrelik kısmında çökme meydana geldi.

Menteşe'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Aydın- Muğla karayolunun 20 metrelik kısmanda çökme oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye karayolları görevlileri sevk edildi. Yol, polis tarafından tek yönlü trafiğe kapatılarak önlem alındı. Karayolları ekiplerinin yolda çalışma başlatacağı bildirildi.