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Muğla'da Yıldırım Sonucu Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yıldırımın düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yıldırımın düşmesi sonucu ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi yakınlarındaki ormana saat 12.00 sıralarında düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 4 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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