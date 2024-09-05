Muğla'da, yıldırım isabet eden 50 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-5 Eylül'de Muğla ve ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle pek çok noktaya yıldırım düştü.

Yıldırım isabet eden 50 bölgede orman yangını çıktığı kaydedilen açıklamada, "Muğla ve ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü." ifadesi yer aldı.