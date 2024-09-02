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Muğla'da Yıldırım İsabet Eden 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çınar ağacının altında duran 60 küçükbaş hayvana yıldırım düştü. Çoban Kadir Kör'e ait 30 küçükbaş hayvan telef oldu ve hayvanlar kepçe yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yıldırım isabet eden 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Seki Mahallesi'nde çınar ağacının altında duran 60 küçükbaş hayvanın üzerine yıldırım düştü.

Çoban Kadir Kör'e ait 22'si koyun, 8'i keçi olmak üzere 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanlar kepçe yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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