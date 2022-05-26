Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkman orman yangını söndürüldü - Haberler

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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkman orman yangını söndürüldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkman orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Beyobası Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Köyceğiz, Beyobası, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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