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Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Muğla'nın Datça ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Emecik Mahallesi Alavara mevkisinde bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 2 helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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